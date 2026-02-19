Ричмонд
Порыв водопровода в минской Чижовке привел к подтоплениям

«Минскводоканал» сообщил о повреждении водопроводной сети в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло повреждение водопроводной сети. Подробности рассказали в телеграм-канале «Минскводоканала» «Вода в большом городе».

На предприятии рассказали, что 19 февраля на улице Ташкентской вблизи дома № 22 корпус № 4 была повреждена водопроводная сеть. Из-за порыва водопровода произошло подтопление дворовых проездов близлежащих жилых домов.

— Оперативные бригады «Минскводоканала» ведут работы по локализации повреждения, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».

Тем временем новая дорога свяжет два района на окраине Минска.

Ранее Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.

