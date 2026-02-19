Порыв водопровода в минской Чижовке привел к подтоплениям

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».