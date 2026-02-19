Скончалась актриса Свердловского академического театра драмы Вероника Белковская

В возрасте 82 лет 19 февраля из жизни ушла актриса Свердловского академического театра драмы, народная артистка Российской Федерации Вероника Белковская. Об этом сообщили представители культурного учреждения на своей официальной странице во «ВКонтакте».
— 2 октября Вероника Белковская последний раз вышла к зрителю на юбилейном капустнике в честь 95-летия театра, — уточнили в Свердловском академическом театре драмы.
Вероника Белковская посвятила сцене более полувека. В 1977 году актриса пришла в труппу Свердловской драмы. За 49 лет она создала более 70 запоминающихся образов.
Ее путь в профессию начинался в театральной студии при Куйбышевском драмтеатре под руководством народного артиста СССР Петра Монастырского. До приезда в Свердловск Вероника Белковская служила в театрах Хабаровска, Владивостока, Ярославля и Нижнего Новгорода.