Скончалась актриса Свердловского академического театра драмы Вероника Белковская

Ее путь в профессию начинался в театральной студии при Куйбышевском драмтеатре под руководством народного артиста СССР Петра Монастырского. До приезда в Свердловск Вероника Белковская служила в театрах Хабаровска, Владивостока, Ярославля и Нижнего Новгорода.