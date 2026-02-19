Ричмонд
На севере Уфы спроектируют квартал площадью 30 гектаров

Мэрия Уфы отдала в разработку квартал площадью 30 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская мэрия выдала разрешение компании «Авангард плюс» на разработку проекта планировки и межевания крупного участка в Калининском районе. Постановление подписал градоначальник Ратмир Мавлиев.

Речь идет о территории площадью более 30 гектаров, ограниченной улицей Георгия Мушникова, бульваром Баландина и набережной Моторостроителей. Застройщику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию.

Согласно техзаданию, на участке планируется возвести объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, включая школы и детские сады. Проект должен также предусматривать строительство подземных, крытых и открытых автостоянок, комплексное благоустройство квартала и создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

Готовый проект необходимо представить в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы в течение года.

