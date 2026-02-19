Из Ростова пустят дополнительные поезда во время праздничных выходных

Для желающих отдохнуть на Кавказских минводах предусмотрен рейс до Кисловодска. Поезд отправится из донской столицы поздним вечером 20 февраля и прибудет на конечную станцию на следующее утро. Обратно можно уехать вечером 23 февраля, что позволит провести на отдыхе полноценные выходные и вернуться в Ростов к началу рабочей недели.