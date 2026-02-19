Из Ростова пустят дополнительные поезда во время праздничных выходных

На предстоящие февральские праздники Северо-Кавказская железная дорога увеличивает число поездов, курсирующих из Ростовской области в сторону популярных туристических зон, сообщили в ведомстве.
Жители региона смогут отправиться в горы, на побережье или на курорты Кавказских Минеральных Вод без проблем благодаря вводу дополнительных составов.
Для желающих отдохнуть на Кавказских минводах предусмотрен рейс до Кисловодска. Поезд отправится из донской столицы поздним вечером 20 февраля и прибудет на конечную станцию на следующее утро. Обратно можно уехать вечером 23 февраля, что позволит провести на отдыхе полноценные выходные и вернуться в Ростов к началу рабочей недели.
Также дополнительный состав запущен до Анапы. Поезд стартует около трех утра 21 февраля. А вот в Домбай можно будет уехать чуть раньше — вечером 20 февраля. Более подробную информацию можно увидеть на сайте РЖД.
