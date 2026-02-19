В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками на территории Российской Федерации через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов учета и отчетности, проведению валютных операций с использованием подложных документов, банкротству, совершению операций или сделок с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации.