В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, повлекшую помехи или прекращение работы филиалов иностранных банков, документ доступен в думской электронной базе.
Правительственным документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей — «Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации».
«Предусмотрено введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования филиалов иностранных банков, а также за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается установление наказания до пяти лет лишения свободы за воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка в РФ.
Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками на территории Российской Федерации через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов учета и отчетности, проведению валютных операций с использованием подложных документов, банкротству, совершению операций или сделок с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации.