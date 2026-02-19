В Крыму ежегодно закладывают 900 гектаров виноградников. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. По его словам, сейчас производить саженцы на полуострове стараются самостоятельно, в то время как раньше привозили из-за рубежа.