Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления

Лукашенко помиловал беременную женщину, осужденную за экстремизм.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указ о помиловании Натальи Левой, которая была осуждена за преступления экстремистской направленности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что указ о помиловании белорусским президентом был подписан, исходя из принципов гуманности. Также была учтена жизненная ситуация осужденной, которая беременна. До этого осужденная лично обратилась к президенту с ходатайством о помиловании и раскаялась. Учитывалось также ее поведение во время отбывания наказания.

А еще Александр Лукашенко похвалил президента этой страны за пропаганду и агитацию Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше