Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указ о помиловании Натальи Левой, которая была осуждена за преступления экстремистской направленности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что указ о помиловании белорусским президентом был подписан, исходя из принципов гуманности. Также была учтена жизненная ситуация осужденной, которая беременна. До этого осужденная лично обратилась к президенту с ходатайством о помиловании и раскаялась. Учитывалось также ее поведение во время отбывания наказания.
А еще Александр Лукашенко похвалил президента этой страны за пропаганду и агитацию Беларуси.