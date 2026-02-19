Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления

Сообщается, что указ о помиловании белорусским президентом был подписан, исходя из принципов гуманности. Также была учтена жизненная ситуация осужденной, которая беременна. До этого осужденная лично обратилась к президенту с ходатайством о помиловании и раскаялась. Учитывалось также ее поведение во время отбывания наказания.