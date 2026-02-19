Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Признание уникального дарования»: кукловод из Башкирии получил награду от Путина

Путин наградил орденом кукловода из Башкирии Айрата Ахметшина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимира Путина наградил артиста Башкирского государственного театра кукол Айрата Ахметшина орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Айрат Ахметшин — народный артист Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В театре его называют Мастером с большой буквы, чье уникальное дарование, филигранное искусство кукловождения и преданность профессии снискали любовь зрителей и авторитет в профессиональном сообществе.

Коллектив Башкирского государственного театра кукол поздравил артиста с заслуженным признанием и пожелал здоровья, вдохновения и новых творческих побед.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.