«Признание уникального дарования»: кукловод из Башкирии получил награду от Путина

Президент России Владимира Путина наградил артиста Башкирского государственного театра кукол Айрата Ахметшина орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Айрат Ахметшин — народный артист Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В театре его называют Мастером с большой буквы, чье уникальное дарование, филигранное искусство кукловождения и преданность профессии снискали любовь зрителей и авторитет в профессиональном сообществе.
Коллектив Башкирского государственного театра кукол поздравил артиста с заслуженным признанием и пожелал здоровья, вдохновения и новых творческих побед.
