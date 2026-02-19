Подтверждена высокая эффективность точечной радиотерапии метастазов в мозге

Проведенные учеными наблюдения показали, что оба типа терапии оказали схожее действие на новообразования, однако при этом стереотаксическая терапия вызвала значительно меньше побочных эффектов и неприятных изменений в жизни добровольцев в последующие шесть месяцев их жизни после завершения курса лечения. Это проявлялось в том, что пациенты реже жаловались на постоянную усталость и когнитивные проблемы после точечной радиотерапии, частота развития которых была в 1,5 раза ниже по сравнению с контрольной группой.