Подтверждена высокая эффективность точечной радиотерапии метастазов в мозге

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Американские медики подтвердили в рамках третьей фазы клинических испытаний, что точечная радиотерапия отдельных метастазов в мозге пациентов позволяет столь же эффективно уничтожать их, как и полное облучение всей головы пациента, и при этом данная процедура сильно снижает частоту появления побочных эффектов. Об этом сообщила пресс-служба американской Массачусетской больницы общего профиля (MGH).
«Проведенные нами испытания показывают, что расширенное применение данной формы радиотерапии позволит минимизировать побочные эффекты, в том числе снизит частоту развития когнитивных нарушений у носителей метастазов в тканях мозга. Это повысит качество жизни этих больных и улучшит их способность вести нормальную повседневную жизнь», — заявил доцент Гарвардской медицинской школы (США) Аял Айзер, чьи слова приводит пресс-служба MGH.
Как отмечают Айзер и его коллеги, в последние десятилетия медики работают над созданием так называемой стереотаксической лучевой терапии, в рамках которой вторичные опухоли в мозге облучаются с нескольких сторон сфокусированными пучками радиации. Их доза подбирается таким образом, что каждый из лучей оказывает относительно слабое воздействие на здоровые ткани, но при этом их комбинация разрушает ДНК в опухолевых клетках.
Американские медики недавно завершили проверку эффективности и безопасности этой терапии в рамках третьей фазы клинических испытаний, в которых приняли участие 196 онкопациентов, в мозге которых присутствовало от пяти до двадцати метастазов. Ученые разделили их на две группы, одна из которых получила стандартную лучевую терапию, в рамках которой почти весь мозг подвергается действию ионизирующего излучения, а вторая — стереотаксическую терапию.
Проведенные учеными наблюдения показали, что оба типа терапии оказали схожее действие на новообразования, однако при этом стереотаксическая терапия вызвала значительно меньше побочных эффектов и неприятных изменений в жизни добровольцев в последующие шесть месяцев их жизни после завершения курса лечения. Это проявлялось в том, что пациенты реже жаловались на постоянную усталость и когнитивные проблемы после точечной радиотерапии, частота развития которых была в 1,5 раза ниже по сравнению с контрольной группой.
В дополнение стереотаксическая лучевая терапия значительно снизила частоту рецидивов уже обработанных метастазов — они возникли лишь у 3,2% получивших ее больных, тогда как это произошло среди 39% пациентов, прошедших курс стандартной радиотерапии. Все это говорит в пользу более широкого внедрения данной методики борьбы с метастазами в мозге, подытожили ученые.
О метастазах в мозге.
Развитие многих форм рака сопровождается формированием вторичных опухолей-метастазов, часть из которых иногда проникает в мозг пациентов. Это существенным образом ухудшает прогноз и осложняет терапию, так как большинство лекарств не способно проникнуть через барьер, отделяющий центральную нервную систему от кровотока. По этой причине врачи часто прибегают к лучевой терапии, уничтожающей как быстро делящиеся клетки метастазов, так и нейроны мозга.