Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России

Медведев: слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий. В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, ну и каких-то других профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», — сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше