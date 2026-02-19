Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий. В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, ну и каких-то других профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», — сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».