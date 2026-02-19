Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал важнейшей задачей заботу об участниках специальной военной операции.
«Если вы говорите о стопроцентно проходных предложениях, то здесь двух мнений быть не может — сегодня это забота об участниках специальной военной операции, об их семьях, об их устройстве в жизни и целый ряд иных вопросов, связанных с регулированием последствий специальной военной операции. Это сейчас для страны важнейшая задача», — сказал он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».
