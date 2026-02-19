В Таганрогском заливе спасатели сняли собаку с дрейфующей льдины

Самым сложным оказалось наладить контакт с испуганным животным. Пес не сразу поверил в добрые намерения людей, но в конце концов дал себя поймать. Настоящее испытание началось на обратном пути. Со спасенной собакой на руках спасатель пробирался по неустойчивому и скользкому льду. В какой-то момент он сам едва не провалился в ледяную воду. К счастью, все закончилось благополучно. Четвероногого путешественника доставили на берег и отпустили.