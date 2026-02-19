Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов

Отмечается, что в прошлом году в этот перечень входили 423 населенных пункта и 84 садовых товарищества.
«В 2026 году было принято решение расширить список до 535 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров и 88 СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров. Данное решение было принято для усиления профилактической работы по предупреждению распространения огня по итогам особого противопожарного режима 2025 года», — уточнили в МЧС.
Особое внимание при планировании работы на 2026 год было уделено особому противопожарному режиму, активной профилактической и надзорной работе для предупреждения массовых пожаров, добавили спасатели.
В прошлом году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.
В 2025 году на территории полуострова произошло 65 лесных пожаров на общей площади около 140 гектаров, сообщали в ведомстве итоги минувшего года.