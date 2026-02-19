Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов

В прошлом году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.