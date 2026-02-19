В Пулково усилили смены для обслуживания рейсов из-за снегопада

В аэропорту «Пулково» увеличили количество смен для обслуживания рейсов и пассажиров до 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «Пулково» продолжает работать в обычном режиме: обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Для уборки снега в аэропорту подготовили более 30 уборочных машин.