В Пулково усилили смены для обслуживания рейсов из-за снегопада

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Источник: t.me/transportniytseh

В аэропорту «Пулково» увеличили количество смен для обслуживания рейсов и пассажиров до 800 человек. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «Пулково» продолжает работать в обычном режиме: обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Для уборки снега в аэропорту подготовили более 30 уборочных машин.

— Задержки рейсов не связаны с погодными условиями в Петербурге. Основная причина -позднее прибытие самолетов в «Пулково», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как добавили в Комитете по транспорту, непогода в городе — это не повод отменять рейсы.

— У Северной столицы хороший опыт работы в условиях обильных снегопадов и морозов. И с этим вызовом непогоды мы справимся, — отметил председатель комитета Дмитрий Ваньчков.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что более 370 тысяч пассажиров обслужили в «Пулково» на китайских направлениях.