Калининградские курсанты сдали 45 литров крови

В традиционной акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, принял участие Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Донорами стали 82 военнослужащих, включая курсантов и их командиров, которые сдали 45 литров крови. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства области, 37 человек дополнительно сдали кровь для определения HLA-фенотипа (генетической совместимости) и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга. Сегодня в нашем регионе насчитывается 20 активированных доноров костного мозга — это те, кто уже подарил шанс на жизнь тяжелобольному генетическому близнецу.