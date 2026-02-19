Медведев рассказал о трудоустройстве участников спецоперации

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Участники специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий безусловно будут трудоустроены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Безусловно, что те, кто завершает службу, демобилизуется, те, кто вернется домой после окончания СВО, они будут устраиваться в разные места», — сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».
