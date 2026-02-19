Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Платить придется больше: с марта стоимость проезда в электричках Челябинска вырастет

С 1 марта проезд в электричках Челябинской области подорожает второй раз за год.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Челябинской области ждет второе подорожание проезда в электричках с начала 2026 года. С 1 марта один километр пути будет стоить 3 рубля 70 копеек — рост по сравнению с январским тарифом составит 3 рубля 49 копеек.

Повышение коснется маршрутов АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», сообщило региональное министерство тарифного регулирования и энергетики.

Пассажиры переживают, что частые подорожания ударят по бюджету тех, кто ежедневно пользуется пригородными поездами.