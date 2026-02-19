Платить придется больше: с марта стоимость проезда в электричках Челябинска вырастет

Жителей Челябинской области ждет второе подорожание проезда в электричках с начала 2026 года. С 1 марта один километр пути будет стоить 3 рубля 70 копеек — рост по сравнению с январским тарифом составит 3 рубля 49 копеек.
Повышение коснется маршрутов АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», сообщило региональное министерство тарифного регулирования и энергетики.
Пассажиры переживают, что частые подорожания ударят по бюджету тех, кто ежедневно пользуется пригородными поездами.