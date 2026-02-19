Новый циклон WALLY V затронул Беларусь: куда смещается снежный буран?

По информации синоптиков, южный циклон «Валли» сформировался еще во вторник над Адриатическим морем. Под воздействием его фронтов оказались восточные районы нашей страны, в ночь на четверг отмечался небольшой, местами умеренный снег, а днем четверга по востоку еще сохранялось влияние фронтальных разделов циклона WALLY V", сообщили в Белгидромете.
Уточняется, что далее основная часть снежного бурана смещается на европейскую территорию России, где ожидаются интенсивные снегопады, метели, а на юге — смешанные осадки с риском гололеда.
Уходя на север, WALLY V втягивает в свою циркуляцию ослабевающий циклон WALLY III, расположенный над Балтийским морем, отметили в Белгидромете.
В пятницу влияние антициклона скажется над Польшей. Высокое давление будет вытеснять облачность, осадки прекратятся, а температура начнет постепенно повышаться, рассказали синоптики.