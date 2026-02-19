Новый циклон WALLY V затронул Беларусь: куда смещается снежный буран?

По информации синоптиков, южный циклон «Валли» сформировался еще во вторник над Адриатическим морем. Под воздействием его фронтов оказались восточные районы нашей страны, в ночь на четверг отмечался небольшой, местами умеренный снег, а днем четверга по востоку еще сохранялось влияние фронтальных разделов циклона WALLY V", сообщили в Белгидромете.