В США миниатюрное подобие мозга превратили в управляющую систему робота

«Мы поместили органоид в чип, который позволяет стимулировать отдельные нейроны и отслеживать их активность. С инженерной точки зрения это интересно тем, что мы не просто записываем активность клеток, а создаем биоэлектрический интерфейс с обратной связью, в котором реакция органоида на стимулы влияет на следующую порцию входящих в него сигналов. Это превращает обучение в физический процесс, который мы можем изучать, что сложно сделать при работе с настоящим мозгом», — отметил профессор Теодореску, чьи слова приводит пресс-служба вуза.