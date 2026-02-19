Последний выход: умерла актриса театра и кино Вероника Белковская

В возрасте 82 лет скончалась народная артистка России, актриса Свердловского академического театра драмы Вероника Белковская.
Путь в профессию.
Вероника Белковская родилась 3 февраля 1944 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье артистов цирка.
Основы профессии она получила в театральной студии при Куйбышевском драматическом театре имени М. Горького под руководством народного артиста СССР Петра Монастырского. Работа с мастером советской режиссуры стала для неё определяющей школой — именно там сформировалась её актёрская дисциплина и внимание к психологической достоверности образа.
Первым партнером Белковской по сцене в Куйбышевском драматическом театре был Вениамин Смехов. Позднее режиссер Галина Волчек называла её «свердловской Дорошиной». Среди эпизодов, о которых вспоминала актриса, — случайная встреча с Андреем Мироновым в Сочи. По её словам, артист, спешивший по ресторану, едва не столкнулся с ней и сразу же принёс извинения.
До переезда в Свердловск актриса служила в нескольких театрах страны, что было характерно для поколения артистов её времени. В разные годы она работала в Куйбышевском краевом драматическом театре имени М. Горького, Хабаровском краевом театре драмы, Владивостокском драматическом театре имени М. Горького, Ярославском театре драмы имени Ф. Г. Волкова, Горьковском театре драмы.
География её службы охватывала почти всю страну — от Поволжья до Дальнего Востока. Этот опыт позволил ей работать в разном репертуаре: от русской классики до современной драматургии.
Почти 50 лет в Свердловской драме.
В труппу Свердловского академического театра драмы Вероника Белковская вошла в 1977 году. С этого момента её имя стало частью истории театра.
За годы службы она исполнила более 70 ролей. Среди наиболее заметных работ: Габи в спектакле «Восемь любящих женщин», Белотелова в «Женитьбе Бальзаминова», Динка в «Корабле дураков», Хелена Рубинштейн в спектакле «Мадам Рубинштейн».
Отдельное место в её биографии занимает «Ханума». В начале работы в Свердловске Белковская сыграла Сону в «Проделках Ханумы», а спустя годы — уже Текле в постановке «Ханума». Этот переход от молодой героини к возрастному персонажу стал символом её творческого пути.
Коллеги отмечали её сценическую точность, внутреннюю собранность и способность одинаково органично существовать как в комедии, так и в драме.
Работы в кино.
Хотя главным делом её жизни оставался театр, Вероника Белковская снималась и в кино. В её фильмографии — «Золото Лагина», «Важняк. Игра навылет», «Дело было в Гавриловке», «Егерь», короткометражная картина «100 шагов», а также фильм «Ехали два шофера» (2001), где она сыграла вместе с Павлом Деревянко и Ириной Рахмановой.
Как правило, это были роли второго плана, однако зрители отмечали её выразительность и характерность даже в эпизодах.
Последний выход на сцену.
2 октября 2025 года актриса приняла участие в юбилейном вечере, посвящённом 95-летию Свердловского академического театра драмы. Этот выход стал для неё последним.
В театре подчеркнули, что Белковская была не просто актрисой труппы, а частью нескольких театральных эпох. Она прошла долгий творческий путь и оставила заметный след в истории сцены.
Коллектив театра выразил соболезнования семье, родным, близким и всем почитателям её таланта.
Семья.
О подробностях личной жизни актриса публично практически не рассказывала. Она редко давала интервью и предпочитала говорить о работе, а не о семье.
Известно, что первым супругом Вероники Белковской был Николай Гаевский. В ряде открытых источников он упоминается как её первый муж, однако подробностей о браке и его профессиональной деятельности не приводится.
После расставания с первым супругом Белковская вновь вышла замуж. В интервью она рассказывала, что во втором браке родилась дочь Ника. Позднее актриса говорила, что её муж перенёс несколько инсультов и в течение четырёх лет был прикован к постели.
Дочь Белковской — Ника Брагина — работает художником по костюмам в Свердловском академическом театре драмы.