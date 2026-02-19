Последний выход: умерла актриса театра и кино Вероника Белковская

Первым партнером Белковской по сцене в Куйбышевском драматическом театре был Вениамин Смехов. Позднее режиссер Галина Волчек называла её «свердловской Дорошиной». Среди эпизодов, о которых вспоминала актриса, — случайная встреча с Андреем Мироновым в Сочи. По её словам, артист, спешивший по ресторану, едва не столкнулся с ней и сразу же принёс извинения.