Минстрой России назвал приоритетные туристические зоны в новых регионах

ЛНР стала лидером среди новых регионов по количеству приоритетных зон развития туризма. В комплексной территориальной схеме, разработанной Минстроем России, для ЛНР выделено семь таких зон, тогда как в ДНР их четыре, а в Херсонской и Запорожской областях — по три. Об этом в интервью Луганскому информационному центру сообщил замминистра строительства России Алмаз Хусаинов.