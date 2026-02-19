Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстрой России назвал приоритетные туристические зоны в новых регионах

Замминистра строительства России Алмаз Хусаинов сообщил, что в ЛНР выделено семь приоритетных зон для развития туризма — больше, чем в других новых регионах. Упор сделан на культурно-познавательный туризм.

Источник: Аргументы и факты

ЛНР стала лидером среди новых регионов по количеству приоритетных зон развития туризма. В комплексной территориальной схеме, разработанной Минстроем России, для ЛНР выделено семь таких зон, тогда как в ДНР их четыре, а в Херсонской и Запорожской областях — по три. Об этом в интервью Луганскому информационному центру сообщил замминистра строительства России Алмаз Хусаинов.

По словам Хусаинова, упор в республике делается на культурно-познавательный туризм. Среди наиболее перспективных объектов он назвал усадьбу Казимира Мсциховского в Перевальском районе, винодельню Савиных в селе Бугаевка, а также Свято-Иоанно-Предтеченский мужской монастырь в селе Чугинка Станично-Луганского района.

В других новых регионах приоритетными зонами определены Геническ и Арабатская Стрелка в Херсонской области, Бердянск в Запорожской, а также Белосарайский залив и одноимённая коса в Мангушском районе ДНР.

Ранее вице-премьер ДНР Кирилл Макаров заявил, что мощная база металлургии и машиностроения региона стала основой для нового туристического маршрута.