На Украине арестовали дезертира, который пытался взорвать чиновника

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, дезертировавший из воинской части, готовил покушение на чиновника, отвечающего за военную подготовку населения в Кировоградской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
В сообщении в Telegram-канале спецслужбы уточняется, что мужчина выслеживал чиновника, намереваясь затем заложить взрывное устройство на пути его следования в центре Елизаветграда.
Задержанному 27 лет, ему предъявлено обвинение по статье о государственной измене во время военного положения, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Это не первый случай, когда самовольно оставившие части военнослужащие устраивают взрывы или покушения. 11 февраля заминированный автомобиль взорвался у одного из зданий СБУ в Киеве. Позднее выяснилось, что организатором взрыва стал военнослужащий, который ранее покинул воинскую часть.