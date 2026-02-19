На Украине арестовали дезертира, который пытался взорвать чиновника

Это не первый случай, когда самовольно оставившие части военнослужащие устраивают взрывы или покушения. 11 февраля заминированный автомобиль взорвался у одного из зданий СБУ в Киеве. Позднее выяснилось, что организатором взрыва стал военнослужащий, который ранее покинул воинскую часть.