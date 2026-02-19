В Петербурге владелец разрушенного ТЦ «Макси Сопот» согласился на его снос

Владелец разрушенного торгового центра (ТЦ) «Макси Сопот», расположенного рядом со станцией метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ЗАО «Союз-Инвест» согласился на снос здания. Он подал заявление в городской Комитет по контролю за имуществом с просьбой о добровольном освобождении участка. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Достигнуто соглашение и подписана двусторонняя дорожная карта (план мероприятий), предусматривающая поэтапный демонтаж объекта, — отметили в комитете.
В ведомстве уточнили, что сначала бывшему арендатору необходимо оформить разрешительную документацию для начала работ. После получения всех документов он должен будет выполнить демонтаж павильона в течение месяца. Чиновники пообещали следить за выполнением этих обязательств, передает РБК.
Ранее стало известно, что мэрия Хабаровска начала снос старейшего рынка города без судебного решения, нарушив свои обещания не делать этого. По информации Telegram-канала Baza, в планах администрации значится строительство на его месте парковки, что вызвало конфликт между городскими властями и фермерами.