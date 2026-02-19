В Петербурге владелец разрушенного ТЦ «Макси Сопот» согласился на его снос

Владелец разрушенного торгового центра (ТЦ) «Макси Сопот», расположенного рядом со станцией метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ЗАО «Союз-Инвест» согласился на снос здания. Он подал заявление в городской Комитет по контролю за имуществом с просьбой о добровольном освобождении участка. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.