Новый геномный центр планирует создать алгоритмы для применения 11 групп важных препаратов

Фармакогенетикой называется наука о генетических особенностях человека, влияющих на переносимость лекарств. Специалисты по этой, относительно новой дисциплине, занимаются, в частности, персонализированной фармакотерапией — подбором лекарств и их дозировок для конкретного пациента, исходя из его особенностей, в том числе, его генома и генетического паспорта. В рамках этой терапии вырабатываются алгоритмы применения конкретных препаратов для лечения больных.