Новый геномный центр планирует создать алгоритмы для применения 11 групп важных препаратов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новый центр геномных исследований, открытый по решению правительства РФ в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) им. академика Б. В. Петровского, планирует к 2030 году выработать алгоритмы персонализированного применения для 11 важнейших препаратов и более 20 фармакогенетических тест-систем, сообщил директор РНЦХ, академик РАН Константин Котенко.
Фармакогенетикой называется наука о генетических особенностях человека, влияющих на переносимость лекарств. Специалисты по этой, относительно новой дисциплине, занимаются, в частности, персонализированной фармакотерапией — подбором лекарств и их дозировок для конкретного пациента, исходя из его особенностей, в том числе, его генома и генетического паспорта. В рамках этой терапии вырабатываются алгоритмы применения конкретных препаратов для лечения больных.
«[Фармакогенетика] перестает быть лишь областью научного интереса, становясь практическим инструментом врача для организации терапии, предсказания эффективности и минимизации рисков. И именно здесь на первый план выходит центр геномных исследований мирового уровня “Центр предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии”, созданный в РНЦХ», — рассказал академик Котенко на заседании совета по персонализированной медицине при президиуме Российской академии наук.
«Мы фокусируемся на проведении полногеномных исследований российских пациентов, разработке уникальных фармагенетических алгоритмов и диагностических панелей, адаптированных именно для нашей Российской Федерации. Уже сегодня можно говорить о конкретных результатах и амбициозных планах.. К 2030 году центр планирует иметь алгоритмы персонализации терапии для 11 групп жизненно важных лекарственных препаратов и создать более 20 отечественных фармакогенетических тест-систем», — рассказал ученый.
В планах центра, как отметил Котенко, уникальная база биоматериалов, единый цифровой контур взаимодействия для всех участников исследований и специалистов практического здравоохранения с охватом всех регионов РФ.
Академик Котенко выразил благодарность министерствам здравоохранения, науки и высшего образования РФ, Российской академии наук и Федеральному медико-биологическому агентству за совместную работу и поддержку.