Прогулка без шапки в мороз опасна для лица: врач рассказала о риске паралича

Невролог Аникина: отсутствие шапки в мороз грозит лицевым параличом.

Источник: Комсомольская правда

Даже короткое пребывание на морозе без шапки может привести к лицевому параличу, предупредила врач-невролог Марина Аникина. Она объяснила, почему холод опасен для лицевого нерва. Об этом пишет «Абзац».

«К последствиям можно отнести паралич лица одной стороны. Может дополнительно нарушиться слезоотделение: возникнет сухость глаза или, напротив, слезотечение, и могут быть проблемы с распознаванием вкуса», — подчеркнула Аникина.

При нарушении мимики лица следует сразу обращаться к врачу и начинать лечение. Медик подчеркнула необходимость правильного восстановления с поэтапной реабилитацией, отметив, что лицевой нерв восстанавливается как минимум 14 недель.

Врач добавила, что нельзя применять резкие методы восстановления, например активный массаж или чрезмерную физиотерапию. Это может вызвать спазмы мышц и привести к необратимой асимметрии лица, усложняя дальнейшую реабилитацию.

Как ранее рассказала дерматолог Виолетта Зиновкина, после пребывания на морозе также не стоит сразу согреваться в горячей воде. Это смывает естественную защиту кожи.