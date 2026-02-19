Ученые призвали выключать телевизор перед сном

Привычка засыпать перед телевизором может привести к росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, поскольку освещение, в том числе свет от экранов, вредит работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает резистентность к инсулину. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
— Результаты этого исследования показывают, что всего одна ночь воздействия умеренного комнатного освещения во время сна может нарушить регуляцию уровня глюкозы и сердечно-сосудистой системы, которые являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома, — пояснила соавтор исследования и заведующая отделением медицины сна в университете Чикаго Филлис Зи.
При этом проблемы со здоровьем могут возникнуть как при «тусклом» освещении, так и при более ярком комнатном свете, передает издание.
По словам диетолога Кристины Войт, употребление пищи перед телевизором или компьютером приводит к увеличению веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Специалист отметила, что такая привычка провоцирует недостаточное пережевывание еды и нарушение пищеварения.