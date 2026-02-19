Ученые призвали выключать телевизор перед сном

Привычка засыпать перед телевизором может привести к росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, поскольку освещение, в том числе свет от экранов, вредит работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает резистентность к инсулину. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.