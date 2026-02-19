Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси

По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо, коррупционные преступления являются высоколатентными и их раскрыть достаточно сложно. Но также есть факты, когда о случаях коррупции узнают после обращений граждан и сообщений должностных лиц.