Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси

Генпрокуратура сказала в каких сферах Беларуси самая сильная коррупция.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре назвали самые коррумпированные сферы в Беларуси.

В ведомстве сообщили, что в 2025-м в Беларуси зафиксировали свыше 840 коррупционных преступлений, большинство из которых были взятками.

Самыми коррумпированными сферами в генпрокуратуре назвали промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Больше всего преступлений связаны со взятками (384 из всех случаев коррупционных преступлений), также происходят хищения и злоупотребления служебными полномочиями (245), случаи превышения власти (105).

— Правоохранители установили 776 лиц, совершивших в 2025 году коррупционные преступления, — прокомментировали в пресс-службе.

По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо, коррупционные преступления являются высоколатентными и их раскрыть достаточно сложно. Но также есть факты, когда о случаях коррупции узнают после обращений граждан и сообщений должностных лиц.

Еще прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя председателя исполкома в Гродненском районе.

И мы писали, что 19 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления.

