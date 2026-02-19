Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси

В Генеральной прокуратуре назвали самые коррумпированные сферы в Беларуси.
В ведомстве сообщили, что в 2025-м в Беларуси зафиксировали свыше 840 коррупционных преступлений, большинство из которых были взятками.
Самыми коррумпированными сферами в генпрокуратуре назвали промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Больше всего преступлений связаны со взятками (384 из всех случаев коррупционных преступлений), также происходят хищения и злоупотребления служебными полномочиями (245), случаи превышения власти (105).
— Правоохранители установили 776 лиц, совершивших в 2025 году коррупционные преступления, — прокомментировали в пресс-службе.
По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо, коррупционные преступления являются высоколатентными и их раскрыть достаточно сложно. Но также есть факты, когда о случаях коррупции узнают после обращений граждан и сообщений должностных лиц.
