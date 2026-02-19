«Улики забрали и сожгли»: появились новые подробности трагедии на перевале Дятлова

— Часы, которые были у Золотарева — это прослушка. У него ж вот это, где заводится шурупик, он включает, и разговор всех слышен. Он должен был следить за ними, чтобы они там чего-то не натворили. Там же были объекты секретные. Золотарев должен был их пасти, — рассказал свидетель.