«Улики забрали и сожгли»: появились новые подробности трагедии на перевале Дятлова

Спустя десятилетия дело о гибели группы Игоря Дятлова продолжает обрастать новыми версиями, и недавно в нем появились новые свидетельства. Ситуацию обсудили в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».
В 1959 году дело о гибели группы туристов вел следователь Лев Иванов, который обладал информацией, противоречащей официальной версии о стихийном бедствии. В студии телеканала собрались люди, близко знавшие уже умершего следователя, а также те, кто знал о его тайном завещании.
Мужчина по имени Виктор Иосифович рассказал, что получил тайное послание от Иванова через их общего друга. Сам следователь не мог говорить при жизни из-за подписки о неразглашении. Он передал через Виктора просьбу ко всем людям в России простить его за то, что не смог поступить иначе, желая «снять грех с души».
Рассказ Виктора проливает свет на неизвестные детали экипировки погибшей группы туристов. Он утверждает, что Семен Золотарев был приставлен к туристам с оборудованием для слежки, чтобы контролировать разговоры о секретных объектах.
— Часы, которые были у Золотарева — это прослушка. У него ж вот это, где заводится шурупик, он включает, и разговор всех слышен. Он должен был следить за ними, чтобы они там чего-то не натворили. Там же были объекты секретные. Золотарев должен был их пасти, — рассказал свидетель.
Сам Иванов не мог провести честное расследование и поделился своими переживаниями с начальником вертолетного полка, от которого узнал новые интересные детали.
— Командир полка вертолетного говорит: «Меня попросили срочно выделить вертолет. Приехали восемь человек военных. Сказали, что зэки убежали, надо их ловить», — поделился гость программы.
Однако командир заметил несоответствие: если целью были просто беглые преступники, то экипировка группы выглядела странно — Виктор отметил, что у всех оперативников были противогазовые сумки.
Эти слова Виктора подтвердила в эфире дочь следователя Александра Львовна, которая вспомнила, что отец действительно проводил исследования, не вошедшие в официальное дело, и возил материалы в Уральский филиал Академии наук. Она подтвердила правоту Виктора Иосифовича.
Завершая свой рассказ, Виктор Иосифович подчеркнул, что Иванов был вынужден подчиниться приказу сверху и уничтожить все доказательства.
— Они все улики забрали и сожгли. Одежду сожгли — все. Иванов тогда все это собрал, а ему сказали: «Все, дело закрывай. Стихийное бедствие», — поделился свидетель.
Друг погибших Евгений Павлов высказал свою точку зрения. Он полагает, что туристы стали свидетелями ядерного испытания, которое проводилось, несмотря на действовавший в то время международный мораторий на взрывы. По его мнению, в Советском Союзе накопилось около 20 тактических ракет, которые решили уничтожить в районе горы Отортен. Павлов уверен, что ликвидация туристов была запланирована.
Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».