Президент США Дональд Трамп планирует добиться мирного урегулирования на Украине до ноября 2026 года. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Трамп хочет добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США в ноябре», — говорится в материале издания.
Утверждается, что Вашингтон призывает Киев отказаться от претензий на Донбасс, в то время как глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается это делать.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября.
Как ранее писал сайт KP.RU, трехсторонняя встреча РФ, США и Украины завершилась 18 февраля. Стороны обсуждали важные вопросы в рамках заключения мирной сделки почти два часа. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры проходили тяжело, но в деловом ключе.