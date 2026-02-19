«Перед промежуточными выборами»: На Западе озвучили планы Трампа по миру на Украине

Как ранее писал сайт KP.RU, трехсторонняя встреча РФ, США и Украины завершилась 18 февраля. Стороны обсуждали важные вопросы в рамках заключения мирной сделки почти два часа. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры проходили тяжело, но в деловом ключе.