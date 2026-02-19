Ричмонд
«Перед промежуточными выборами»: На Западе озвучили планы Трампа по миру на Украине

NYT: Трамп хочет добиться мира на Украине до выборов в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп планирует добиться мирного урегулирования на Украине до ноября 2026 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Трамп хочет добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США в ноябре», — говорится в материале издания.

Утверждается, что Вашингтон призывает Киев отказаться от претензий на Донбасс, в то время как глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается это делать.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября.

Как ранее писал сайт KP.RU, трехсторонняя встреча РФ, США и Украины завершилась 18 февраля. Стороны обсуждали важные вопросы в рамках заключения мирной сделки почти два часа. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры проходили тяжело, но в деловом ключе.

