Работу руководителей учебных учреждений в Башкирии начнут оценивать строже: все из-за недавних атак в Уфе

Хабиров заявил о необходимости комплексного пересмотра существующей системы профилактики. По его словам, рост числа молодых людей, проявляющих агрессию, и недавние происшествия в учебных заведениях республики показывают, что текущая работа не всегда достигает цели. Руководитель региона потребовал повысить уровень профессиональной подготовки специалистов, отвечающих за это направление, и пересмотреть критерии оценки эффективности директоров школ и других образовательных организаций — их следует дополнить положениями, стимулирующими к усилению борьбы с идеологией терроризма.