Работу руководителей учебных учреждений в Башкирии начнут оценивать строже: все из-за недавних атак в Уфе

В Уфе прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. Главной темой стало повышение эффективности профилактической работы с молодежью, подверженной влиянию деструктивных идеологий и движений, пропагандирующих насилие.
Хабиров заявил о необходимости комплексного пересмотра существующей системы профилактики. По его словам, рост числа молодых людей, проявляющих агрессию, и недавние происшествия в учебных заведениях республики показывают, что текущая работа не всегда достигает цели. Руководитель региона потребовал повысить уровень профессиональной подготовки специалистов, отвечающих за это направление, и пересмотреть критерии оценки эффективности директоров школ и других образовательных организаций — их следует дополнить положениями, стимулирующими к усилению борьбы с идеологией терроризма.
О текущей профилактической работе доложили глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, министр просвещения Ильдар Мавлетбердин и министр молодежной политики Вито Сабиров. Они сообщили, что мероприятия охватывают педагогов, учащихся и родителей.
Еще одним важным направлением стало совершенствование охраны в школах. Хабиров отметил, что на республиканском уровне уже прорабатываются вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов.
Отдельно глава региона подчеркнул: для реального улучшения ситуации нельзя замалчивать случаи отклоняющегося поведения учеников. Он напомнил о недавней встрече с директорами школ, где обсуждалась антитеррористическая защищенность, и отметил, что ключевая роль в выявлении деструктивного поведения наряду с руководителями ляжет на заместителей по воспитательной работе.
Напомним, 3 февраля девятиклассник с муляжом автомата выстрелил в учителя и одноклассников в гимназии № 16 и применил петарду. 7 февраля 15-летний подросток с ножом напал на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ.
