Зубная паста и щетка могут вызвать рецидив простуды

Зубная паста и щетка могут стать неочевидной причиной частых простуд, заявил врач Давид Каллехо в комментарии изданию Deia.
По его словам, во время простуды, диареи или другой инфекции зубная щетка становится средой для размножения патогенов. Если после выздоровления не заменить ее на новую, возможно повторное заражение.
Каллехо также предупредил, что при хранении зубных щеток рядом существует риск передачи инфекции другим членам семьи. Он сравнил использование старой щетки после болезни с надеванием грязного белья после душа.
Ранее сообщалось, что тщательная чистка зубов может снизить риск инфаркта и инсульта, заявил врач Даниэль Лопес Росетти. По его словам, инфекции полости рта и хроническое воспаление способны повышать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая эндокардит, инфаркт и инсульт.