Массажиста в Британии обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

В Великобритании 72-летнего мужчину по имени Терренс МакБрайен обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин. Об этом сообщили в Mirror.
— 72-летний Теренс МакБрайен из Алнвика обвиняется по 55 пунктам, включая одно обвинение в попытке изнасилования, семь обвинений в сексуальном насилии с проникновением, 34 обвинения в сексуальном насилии с прикосновением и 13 обвинений в вуайеризме, — говорится в материале.
По информации издания, он остается на свободе под залогом, перед судом он предстанет 19 марта 2026 года. Офицер полиции Майкл Рейнбоу, который возглавляет расследование, призвал всех, кто располагает информацией об этом деле, обратиться в правоохранительные органы.
— Мы также хотели бы напомнить, что в связи с началом уголовного разбирательства важно избегать спекуляций как в интернете, так и в общественных местах, которые могут повлиять на ход дела, — передает слова полицейского издание.
Ранее британское издание Daily Mail опубликовало результаты собственного расследования. По данным газеты, за последние три года в Великобритании 59 нелегальных мигрантов получили приговоры за сексуальные преступления против женщин и девочек. Утверждается, что большая часть эпизодов пришлась на крупные города.