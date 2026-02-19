Ребенка с серьезным обморожением ног спасли в Балашихинской больнице

Врачи Балашихинской больницы смогли спасти 12-летнего мальчика с обморожением ног. Юный пациент рассказал, что гулял с друзьями в лесопарке и потерял обувь в глубоком снегу, из-за чего ему пришлось идти до города в носках.
— Дети, увлеченные игрой, часто не осознают рисков, связанных с зимними развлечениями. С первых дней нахождения в стационаре ребенок получал комплексную терапию, которая заключалась в восстановлении микроциркуляции в нижних конечностях, — подчеркнул заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.
Он также отметил, что мальчику назначили препараты, способствующие питанию нижних конечностей и расширению скомпрометированных сосудов. Ежедневно ему делали перевязки и после завершения лечения ребенка выписали. В настоящее время он чувствует себя хорошо.
Медик также напомнил, что признаками обморожения могут быть покраснение или изменение цвета кожи на голубоватый или белый, отек или онемение. В тяжелых случаях могут образовываться пузырьки и возникать некроз, говорится в материале.
До этого врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю пациентку, достав из ее мочевого пузыря косметический карандаш. Как сообщил заведующий урологическим отделением медицинского учреждения Петр Сысоев, женщине сделали УЗИ, после этого провели операцию, в ходе которой удалили карандаш с помощью эндоскопа.