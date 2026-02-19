Ричмонд
Стала известна причина смерти актрисы Белковской из «Егеря»

Актриса театра и кино Белковская умерла 19 февраля. О причине смерти рассказали в окружении.

Источник: Аргументы и факты

Народная артистка России Вероника Белковская умерла через две недели после своего 82 дня рождения. О причине смерти aif.ru рассказали в ее окружении.

«Вероника Мечиславовна начала очень сильно сдавать в последний год, все-таки ей уже было за 80. Случалось, что спектакли с ее участием заменяли. В октябре она приняла участие в капустнике, так, наверное, попрощалась со сценой и зрителем. Ей было тяжело ходить, на сцену её выводили уже под руки. Тут и возраст взял свое, и проблемы со здоровьем», — рассказал собеседник издания.

Вероника Белковская умерла 19 февраля. Почти полвека она посвятила Свердловскому академическому театру драмы. Широкому зрителю Белковская известна по фильмам «Золото Лагина», «Важняк. Игра навылет», «Дело было в Гавриловке», «Егерь» и «Ехали два шофера».