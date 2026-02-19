Ричмонд
Россияне стали покупать больше лопат из-за снегопадов

Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах из-за снегопадов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах, сообщает портал «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

«19 февраля Москву накрыл циклон “Валли”, ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду», — рассказали «Газете.ru» в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.

При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад — когда начались сильные снегопады, добавляет издание.

«Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились — жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров», — сказали «Газете.ru» в Wildberries.

