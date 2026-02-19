Эксперимент с электробусом в Самаре признали неудачным

Напомним, что электробус «Генерал» запустили на маршруте № 108, который ездит и Самары в Южный город. Тест проводили, чтобы решить, нужно ли покупать такой транспорт для Самары. Еще в 2025 году стало известно, что власти отказались от электробусов и назвали их использование нецелесообразным.