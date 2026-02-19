Эксперимент с электробусом в Самаре признали неудачным

В Самаре признали неудачным эксперимент с электробусом, который ездил в Южный город. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат городской думы Дмитрий Асеев, ссылаясь на данные от ТТУ Самары.
«Сейчас приоритетом будут троллейбусы с запасом автономного хода», — сообщил депутат.
Троллейбусы с автономным ходом при наличии сети едет и заряжается. А когда сети нет, то использует свой заряд.
Напомним, что электробус «Генерал» запустили на маршруте № 108, который ездит и Самары в Южный город. Тест проводили, чтобы решить, нужно ли покупать такой транспорт для Самары. Еще в 2025 году стало известно, что власти отказались от электробусов и назвали их использование нецелесообразным.