Эксперимент с электробусом в Самаре признали неудачным

Власти Самары не планируют покупать новые электробусы.

Источник: администрация Самары

В Самаре признали неудачным эксперимент с электробусом, который ездил в Южный город. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат городской думы Дмитрий Асеев, ссылаясь на данные от ТТУ Самары.

«Сейчас приоритетом будут троллейбусы с запасом автономного хода», — сообщил депутат.

Троллейбусы с автономным ходом при наличии сети едет и заряжается. А когда сети нет, то использует свой заряд.

Напомним, что электробус «Генерал» запустили на маршруте № 108, который ездит и Самары в Южный город. Тест проводили, чтобы решить, нужно ли покупать такой транспорт для Самары. Еще в 2025 году стало известно, что власти отказались от электробусов и назвали их использование нецелесообразным.