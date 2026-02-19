В Москве пробки достигли 8 баллов из-за буксующих фур

Причина коллапса — буксующие фуры, которые заблокировали движение на ключевых участках. Затруднения зафиксированы на внешней и внутренней сторонах МКАД (на 30-м, 52-м, 68-м и 108-м километрах), на ТТК в районе Бережковской набережной и Савёловской эстакады, а также на Московском скоростном диаметре у станции «Белокаменная» и на улице Пермской.