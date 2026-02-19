Великобритания вводит более строгие правила въезда для граждан Молдовы: Могут даже на авиарейс Кишинев-Лондон не пустить

Посольство Соединённого Королевства Великобритании в Республике Молдова сообщило о введении новых правил в отношении электронного разрешения на поездку (Electronic Travel Authorisation — ETA).
Положения вступают в силу с 25 февраля 2026 года. Система ETA будет функционировать исключительно в электронном формате и будет привязана к паспорту держателя. Проверка будет осуществляться автоматически авиакомпаниями и пограничными властями до посадки на борт и по прибытии.
В соответствии с новыми правилами, установленными британскими властями, пассажиры должны убедиться, что получили ETA до поездки. Отсутствие действующего разрешения может привести к отказу в посадке со стороны авиаперевозчика, пишет moldpres.md.
