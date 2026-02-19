Великобритания вводит более строгие правила въезда для граждан Молдовы: Могут даже на авиарейс Кишинев-Лондон не пустить

Положения вступают в силу с 25 февраля 2026 года. Система ETA будет функционировать исключительно в электронном формате и будет привязана к паспорту держателя. Проверка будет осуществляться автоматически авиакомпаниями и пограничными властями до посадки на борт и по прибытии.