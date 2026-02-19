Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвала признаки брачных аферистов

Эксперт Закоцола: брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательны, говорят комплименты, однако постоянно жалуются на материальные проблемы.

«Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Также насторожиться стоит, если в отношениях мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого любовника следует сразу же заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться», — сказала Закоцола порталу NEWS.ru.

Как рассказала эксперт, подобные мошенники также очень ухаживают за собой: ходят заниматься в спортивный зал, вырабатывают харизму, красивую походку. Отмечается, что по ее словам, «брачные аферисты всегда холеные, ухоженные, очень вежливые».