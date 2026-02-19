Эксперт назвала признаки брачных аферистов

«Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Также насторожиться стоит, если в отношениях мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого любовника следует сразу же заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться», — сказала Закоцола порталу NEWS.ru.