Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2026

Погода в Иркутске 20 февраля 2026 года, увы, не порадует. Если накануне столбик термометра поднялся до +13 градусов, то с этого дня вновь вернутся морозы.
В областном центре будет облачно, столбик термометра опустится до −5…-7 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, а в пригороде и вовсе до 15−17.
В городе, как и по всей области, ожидается небольшой снег.
— В Приангарье переменная облачность, в северо-восточных районах сильный снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, ночью в западных и северо-западных районах 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, метели, — рассказывают в Иркутском Гидрометцентре.
В регионе ночью температура опустится до −13…-18 градусов, местами −23…-28, днем −7…-12, при облачной погоде −15…-20, в южных районах в течение суток −5…-10, местами −12…-17. Вот какой будет погода в Иркутске 20 февраля 2026.
