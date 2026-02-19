Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2026

Небольшой снег и −7 градусов ожидаются в Иркутске 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 20 февраля 2026 года, увы, не порадует. Если накануне столбик термометра поднялся до +13 градусов, то с этого дня вновь вернутся морозы.

Какой будет погода в Иркутске 20 февраля 2026.

В областном центре будет облачно, столбик термометра опустится до −5…-7 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, а в пригороде и вовсе до 15−17.

Осадки в Иркутске 20 февраля 2026.

В городе, как и по всей области, ожидается небольшой снег.

— В Приангарье переменная облачность, в северо-восточных районах сильный снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, ночью в западных и северо-западных районах 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, метели, — рассказывают в Иркутском Гидрометцентре.

В регионе ночью температура опустится до −13…-18 градусов, местами −23…-28, днем −7…-12, при облачной погоде −15…-20, в южных районах в течение суток −5…-10, местами −12…-17. Вот какой будет погода в Иркутске 20 февраля 2026.

Кстати, КП-Иркутск узнала, что 19 февраля 2026 года в Иркутске стало самым теплым за всю историю наблюдений. Подробности читайте здесь.