Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе с призовым фондом $2,83 млн

Российский теннисист и 14-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.
В четвертьфинале российский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса (33‑я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Рублёв был пятым сеяным на турнире.
Теперь ему предстоит встретиться с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Кареном Хачановым.
Призовой фонд соревнований в Дохе составляет 2,83 млн долларов, финал пройдёт 21 февраля.
Напомним, накануне сообщалось, что российская теннисистка, седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае.