Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе с призовым фондом $2,83 млн

Российский теннисист и 14-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист и 14-я ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.

В четвертьфинале российский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса (33‑я ракетка мира) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Рублёв был пятым сеяным на турнире.

Теперь ему предстоит встретиться с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Кареном Хачановым.

Призовой фонд соревнований в Дохе составляет 2,83 млн долларов, финал пройдёт 21 февраля.

Напомним, накануне сообщалось, что российская теннисистка, седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае.