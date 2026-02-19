Названы способы превратить монотонную работу в источник продуктивности

Когда день состоит из бесконечных однотипных действий, мозг начинает «засыпать», а задачи тянуться вечно. Предприниматель и коуч Олеся Валиуллова объяснила, как превратить рутину в рабочий ресурс и сохранить концентрацию. Об этом пишет RuNews24.ru.
«К примеру, после аналитики можно пообщаться с клиентами, а после этого заняться просмотром документов. Смена деятельности помогает мозгу переключаться и дольше удерживать фокус», — пояснила Валиуллова.
Она советует разделять однообразные задачи на короткие блоки по 25−40 минут с небольшими перерывами и заранее планировать измеримые цели. Так появляется чувство контроля и прогресса, что значительно повышает мотивацию.
Если грамотно организовать рабочий процесс, даже однообразные задачи можно выполнять эффективно. Важно уменьшать отвлекающие факторы, правильно организовать рабочее место, следить за освещением, делать короткие разминки каждые два часа и пить воду.
Прежде россиянам рассказали, какие признаки могут сигнализировать о необходимости смены работы. HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что постоянный стресс на рабочем месте является одним из ключевых сигналов для поиска новой позиции.