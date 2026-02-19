Названы способы превратить монотонную работу в источник продуктивности

Когда день состоит из бесконечных однотипных действий, мозг начинает «засыпать», а задачи тянуться вечно. Предприниматель и коуч Олеся Валиуллова объяснила, как превратить рутину в рабочий ресурс и сохранить концентрацию. Об этом пишет RuNews24.ru.