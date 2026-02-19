Заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО являются несерьезными. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс порталу гостелерадио LRT.
«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными», — сказал он.
Также Кубилюс пытался убедить депутатов, что на оборону и подготовку к «угрозе нападения» России нужно тратить миллиарды евро.
Ранее KP.RU писал, что европейские страны все активнее прибегают к милитаризации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что это является крайне тревожным трендом.
