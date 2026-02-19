Огурцы продаются в Башкирии по сумасшедшим ценам: власти объяснили, когда это закончится

В начале этого года жители Башкирии столкнулись с резким скачком цен на огурцы, заметно превысившим обычное зимнее удорожание. По данным Башстата, средняя стоимость килограмма овощей достигла 295,33 рубля. За месяц цена выросла на 42%, а в годовом выражении (к январю 2025-го) — на 13%. Общероссийский тренд схож: по данным Росстата, с конца декабря огурцы в стране подорожали на 43%.
В Минторге республики информационному агентству «Башинформ» объяснили ситуацию совокупностью факторов. Это и аномальные январские морозы, увеличившие затраты на обогрев и досвечивание теплиц, и рост НДС, акцизов на топливо. В ведомстве напомнили, что для тепличных овощей первые два месяца года — традиционный ценовой пик, после которого стоимость начинает снижаться. Специалисты министерства подчеркнули, что на основании многолетних наблюдений Башкортостанстата максимальные розничные цены на свежие огурцы фиксируются именно в феврале, минимальные — в августе. Снижение обычно стартует в марте.
Ценообразование остается прерогативой производителей и торговых сетей, добавили в Минторге.
Одновременно ФАС Башкирии сообщила, что центральный аппарат службы проводит масштабный мониторинг цен на огурцы за период с 1 ноября 2025 по 15 февраля 2026 года. Ведомство проанализирует обоснованность оптовых и розничных цен, а также проверит, не завышают ли торговые сети наценку. Проверка затронет крупнейших производителей тепличных овощей и федеральные ритейлерские сети: «Пятерочку», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Ленту», «Метро», «Монетку», «Глобус», «Верный», «Марию Ра» и «Азбуку вкуса».
