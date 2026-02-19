Огурцы продаются в Башкирии по сумасшедшим ценам: власти объяснили, когда это закончится

В Минторге республики информационному агентству «Башинформ» объяснили ситуацию совокупностью факторов. Это и аномальные январские морозы, увеличившие затраты на обогрев и досвечивание теплиц, и рост НДС, акцизов на топливо. В ведомстве напомнили, что для тепличных овощей первые два месяца года — традиционный ценовой пик, после которого стоимость начинает снижаться. Специалисты министерства подчеркнули, что на основании многолетних наблюдений Башкортостанстата максимальные розничные цены на свежие огурцы фиксируются именно в феврале, минимальные — в августе. Снижение обычно стартует в марте.