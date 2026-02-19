В Азовском море ожидается ветровой нагон и подъем воды

Кроме того, 19 февраля в Керченском проливе, в районе Феодосия— напа в Черном море и по западной части Азовского моря прогнозируется усиление ветра до 25 м/с с порывами до 28 м/с. Высота волн в Черном море может достигать 2,5 м, а на юге Керченского пролива — до 5 м. Утром ожидается обледенение судов.