Экс-принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи

Ситуация с экс-принцем Эндрю стала первым за почти 500 лет случаем задержания брата или сестры действующего британского монарха. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на журналиста Аластера Брюса, который специализируется на истории королевской семьи.
По его словам, последний подобный инцидент произошел в 1554 году, когда была арестована Елизавета Тюдор (в будущем королева Елизавета I), сестра королевы Англии и Ирландии Марии I. Ей предъявили обвинения в поддержке протестантского заговора, направленного на предотвращение брака ее сестры с королем Испании Филиппом II.
Sky News также напомнил, что в современной истории наиболее серьезные проблемы с законом имела сестра нынешнего короля Великобритании Карла III, принцесса Анна. В 2002 году ее бультерьер по кличке Дотти напал на двух мальчиков в Большом Виндзорском парке. Принцессе были предъявлены обвинения в нарушении закона об ответственном обращении с животными. Она признала свою вину в суде, заплатила штраф в размере 500 фунтов, выплатила компенсацию пострадавшим и прошла курс по дрессировке собак.
Британская полиция задержала Эндрю — младшего брата Карла III 19 февраля. Его подозревают в должностном преступлении. Полиция проверяет утверждения о том, что он передавал конфиденциальную информацию обвиненному в секс-торговле детьми Джеффри Эпштейну, когда работал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.
19 февраля СМИ сообщили, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение за нарушения, совершенные на посту государственного служащего.
26 декабря СМИ сообщили, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю. Согласно показаниям 35-летнего мужчины, в середине 1990-х годов на территории графства Суррей сообщница финансиста Гислен Максвелл подвергала его пыткам с применением электрического тока, пока Эндрю и другие мужчины наблюдали за этим.
Кроме того, из рассекреченных файлов Эпштейна стало известно, что принц Эндрю мог купить у финансиста несовершеннолетнюю девушку, изнасиловать и убить ее. Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах.