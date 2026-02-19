Экс-принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи

Sky News также напомнил, что в современной истории наиболее серьезные проблемы с законом имела сестра нынешнего короля Великобритании Карла III, принцесса Анна. В 2002 году ее бультерьер по кличке Дотти напал на двух мальчиков в Большом Виндзорском парке. Принцессе были предъявлены обвинения в нарушении закона об ответственном обращении с животными. Она признала свою вину в суде, заплатила штраф в размере 500 фунтов, выплатила компенсацию пострадавшим и прошла курс по дрессировке собак.