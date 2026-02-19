Трамп выразил надежду, что Россия и Китай примут участие в нормализации в Газе

Кроме того, в своей речи глава Белого дома затронул тему Ирана. Трамп считает, что вопрос о заключении новой сделки по ядерной программе Тегерана может решиться в ближайшее время. Он допустил, что соглашение может быть достигнуто в течение десяти дней.