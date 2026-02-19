Ричмонд
Трамп выразил надежду, что Россия и Китай примут участие в нормализации в Газе

Трамп заявил, что США выделят 10 миллиардов долларов для работы Совета мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на подключение России и Китая к процессу нормализации ситуации в секторе Газа. По его словам, эти страны должны сыграть свою роль в рамках предложенного Вашингтоном плана по стабилизации региона.

«И я знаю, что Китай будет вовлечен. И думаю, что Россия будет вовлечена», — уточнил Трамп, выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США.

В ходе своего выступления Трамп также сообщил о финансовой поддержке новой структуры. Он объявил, что Соединенные Штаты намерены выделить 10 миллиардов долларов на деятельность Совета мира.

Кроме того, в своей речи глава Белого дома затронул тему Ирана. Трамп считает, что вопрос о заключении новой сделки по ядерной программе Тегерана может решиться в ближайшее время. Он допустил, что соглашение может быть достигнуто в течение десяти дней.

По мнению американского лидера, прогресс в отношениях с Ираном способен изменить ситуацию во всем ближневосточном регионе. Трамп выразил надежду, что заключение ядерной сделки станет важным шагом вперед и поможет добиться мира на Ближнем Востоке.

