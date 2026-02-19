Демограф Крупнов заявил, что в России необходимо отказаться от ипотеки

Государству необходимо отказаться от банковской ипотеки даже с нулевой ставкой и перейти к прямому строительству социального жилья для многодетных семей. Такое мнение в разговоре с сайтом MK.ru выразил председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя инициативу депутатов обнулить ставку для семей с четырьмя детьми.
По словам эксперта, сама инициатива является шагом в правильном направлении, но ее реализация через субсидирование ставок окажется дорогостоящей для федерального бюджета. Крупнов подчеркнул, что стратегическим курсом должно стать строительство жилья государством напрямую, без участия банков. Это позволит уйти от ситуации, когда даже при нулевой ставке государство фактически оплачивает банкам стоимость двух-трех квартир.
«Мы понимаем, что если серьезно решать демографические проблемы, то модельной семьей в России должна стать четырех-, трехдетная семья», — сказал он.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев допустил снижение ставки по ипотеке до нуля процентов для семей с четырьмя детьми. Парламентарий заявил журналистам, что это станет эффективным инструментом демографической политики, а нагрузка на бюджет не будет значительной, поскольку таких семей в стране немного. По его мнению, положительный эффект от дифференциации ставок в зависимости от числа детей подтвержден мировой практикой.
Выяснилось, что каждый пятый россиянин планирует приобрести квартиру в 2026 году, при этом 22 процента рассчитывают купить свое первое жилье, сообщает РИАМО. Согласно исследованию, 21 процент респондентов намерены купить недвижимость для детей, еще 20 процентов — квартиру в доме более высокого класса. В Москве жилье чаще приобретают для детей и в проектах более высокого класса, в Санкт-Петербурге каждый четвертый планирует сделку, причем 34 процента хотят купить первую квартиру. Главными критериями выбора стали благоустройство и архитектура.
Ранее юрист Марьяна Битуева объяснила, как спасти ипотечную квартиру при банкротстве.