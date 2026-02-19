Демограф Крупнов заявил, что в России необходимо отказаться от ипотеки

Выяснилось, что каждый пятый россиянин планирует приобрести квартиру в 2026 году, при этом 22 процента рассчитывают купить свое первое жилье, сообщает РИАМО. Согласно исследованию, 21 процент респондентов намерены купить недвижимость для детей, еще 20 процентов — квартиру в доме более высокого класса. В Москве жилье чаще приобретают для детей и в проектах более высокого класса, в Санкт-Петербурге каждый четвертый планирует сделку, причем 34 процента хотят купить первую квартиру. Главными критериями выбора стали благоустройство и архитектура.