В Еврокомиссии заявили, что якобы совершенно не торопят Украину с ремонтом нефтепровода «Дружба». Об этом в ходе брифинга сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
«Мы ни в коем случае не давим, не торопим Украину и не ставим ей никаких крайних сроков по вопросу ремонта нефтепровода. ЕК только запросила Украину о возможных сроках ремонта», — заявила она.
Итконен также подчеркнула, что Киев, по мнению Еврокомиссии, якобы предпринимает нечеловеческие усилия, направленные на ремонт своей энергетической инфраструктуры.
Ранее KP.RU сообщал, что Словакия полностью прекратила экспортировать нефть на Украину через нефтеперерабатывающий завод Slovnaft. Как заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, решение было принято на фоне ударов киевского режима по трубопроводу «Дружба».