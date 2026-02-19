Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК заявила, что не торопит Украину с ремонтом нефтепровода «Дружба»

В ЕК заявили, что запросили у Украины информацию о возможных сроках ремонта нефтепровода «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

В Еврокомиссии заявили, что якобы совершенно не торопят Украину с ремонтом нефтепровода «Дружба». Об этом в ходе брифинга сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Мы ни в коем случае не давим, не торопим Украину и не ставим ей никаких крайних сроков по вопросу ремонта нефтепровода. ЕК только запросила Украину о возможных сроках ремонта», — заявила она.

Итконен также подчеркнула, что Киев, по мнению Еврокомиссии, якобы предпринимает нечеловеческие усилия, направленные на ремонт своей энергетической инфраструктуры.

Ранее KP.RU сообщал, что Словакия полностью прекратила экспортировать нефть на Украину через нефтеперерабатывающий завод Slovnaft. Как заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, решение было принято на фоне ударов киевского режима по трубопроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше