Работала против России: Пугачёва неслучайно оказалась в файлах Эпштейна — всё дело в её влиянии

Политолог Юрий Кот не удивился тому, что имя российской певицы Аллы Пугачёвой нашлось в файлах американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле и педофилии. Как рассказал эксперт «Царьграду», артистка имела большое влияние на культуру в нашей стране, поэтому могла повлиять на прозападный курс в данной сфере.

Политолг признался, что нисколько не был шокирован решением Пугачёвой уехать из России после начала спецоперации. Он уверен, что певица была марионеткой в руках Запада и фактически работала против нашей страны. Примадонна за годы своей карьеры на сцене смогла сделать так, чтобы всё отечественное стало «дешёвкой», а западное казалось россиянам золотой мечтой и истинной демократией.

«Всё это подтверждает недавние сведения о её присутствии в файлах Эпштейна», — резюмировал аналитик в беседе с изданием.

Напомним, имя Аллы Пугачёвой фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна. Вероятно, певицу планировали пригласить на встречу с финансистом. Политолог Вадим Попов допустил, что артистка должна была отрабатывать западную повестку в России, поэтому к ней проявили интерес.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
