Политолг признался, что нисколько не был шокирован решением Пугачёвой уехать из России после начала спецоперации. Он уверен, что певица была марионеткой в руках Запада и фактически работала против нашей страны. Примадонна за годы своей карьеры на сцене смогла сделать так, чтобы всё отечественное стало «дешёвкой», а западное казалось россиянам золотой мечтой и истинной демократией.
«Всё это подтверждает недавние сведения о её присутствии в файлах Эпштейна», — резюмировал аналитик в беседе с изданием.
Напомним, имя Аллы Пугачёвой фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна. Вероятно, певицу планировали пригласить на встречу с финансистом. Политолог Вадим Попов допустил, что артистка должна была отрабатывать западную повестку в России, поэтому к ней проявили интерес.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.