Работала против России: Пугачёва неслучайно оказалась в файлах Эпштейна — всё дело в её влиянии

Политолг признался, что нисколько не был шокирован решением Пугачёвой уехать из России после начала спецоперации. Он уверен, что певица была марионеткой в руках Запада и фактически работала против нашей страны. Примадонна за годы своей карьеры на сцене смогла сделать так, чтобы всё отечественное стало «дешёвкой», а западное казалось россиянам золотой мечтой и истинной демократией.